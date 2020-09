Norwegian: Ni av ti passasjerar borte

innenriks

Trafikktala for august er kraftig påverka av reiserestriksjonar og lågare etterspurnad som følgje av koronapandemien, fastslår Norwegian.

– Etterspurnaden etter billettar blir framleis påverka raskt av endringar i reiserestriksjonane til styresmaktene. Vi tilpassar rutenettet vårt kontinuerleg for å møte desse endringane, men det er ingen tvil om at koronasituasjonen og stadig nye reiseråd gjer det krevjande å planleggje, seier konsernsjef Jacob Schram i ei pressemelding fredag morgon.

Norwegian gjenopna 76 ruter og sette ytterlegare 15 fly tilbake i drift 1. juli. Men stadig vekslande reiserestriksjonar og reiseråd har gjort det nødvendig å justere ruter fortløpande, og total kapasitet var framleis ned 94 prosent i august.

Fyllingsgraden i flya låg på 62,1 prosent, ned 27,9 prosentpoeng.

Norwegian-sjefen etterlyser no ny krisehjelp frå styresmaktene si side.

– Den langvarige krisa som har ramma alle delar av luftfarten, held fram med å skape uvisse i alle marknader, noko som gjer at det er heilt avgjerande med tilstrekkeleg likviditetsstøtte for å verne reiselivet, arbeidsplassar og kritisk infrastruktur i Noreg over ein lengre periode, seier Schram.

(©NPK)