Politiet: Ingen mistanke om at noko kriminelt har skjedd etter funn av dødt spedbarn i Trøndelag

innenriks

I ei pressemelding skriv Trøndelag politidistrikt samstundes at dei ikkje har nokon mistenkte i saka.

Det var familien sjølv som melde om dødsfallet fredag morgon. Ifølgje NRK skal spedbarnet vere to månader gammalt.

Adressa skreiv fredag formiddag at politiet etterforska dødsfallet som mistenkjeleg.

Trøndelag politidistrikt viser i pressemeldinga til at eit rundskriv frå Riksadvokaten frå 2011 seier at alle uventa dødsfall for personar under 18 år blir etterforska, for å avklare kva som kan vere årsaka.

Rådmannen i den aktuelle kommunen opplyser til Adresseavisen at kommunen hjelper til med psykososialt kriseteam.