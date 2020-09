Slik har koronaperioden endra matvanane våre

innenriks

Nielsen Noreg har sett på salsutvikling for daglegvaremarknaden i koronaperioden veke 11 til veke 32, som er frå 9. mars til 9. august. Ikkje overraskande har folk handla meir daglegvarer i Noreg medan restaurantar og kantiner har vore stengde. Strenge smitteverntiltak har samtidig ramma grensehandel og reiser til utlandet. Nokre kategoriar mat vart tilsynelatande salsvinnarar, medan andre hadde lågare vekst.

– Under pandemien har vi så langt sett ein relativ nedgang i etterspurnaden etter produkt som typisk blir ete på farta, seier kommunikasjonsansvarleg Gunnar Portvik i Nielsen til NTB.

– Det blir lagt mindre pengar i ferske småretter som små brødvarer og sushi, medan veksten som myslibarar hadde, er snudd til ein nedgang, seier Portvik.

Salet av porsjonspakningar, til dømes med yoghurt, er òg gått ned under pandemien.

Denne utviklinga står tilsynelatande i sterk kontrast til trenden dei seinare åra der mellommåltid har hatt ein enorm vekst, ein trend referert til som «snacking», der det har vorte gjengs å ete og drikke mellom hovudmålstider, utan å eigentleg vere svolten eller tørst, berre fordi ein har lyst på noko, gjerne noko litt sunt.

Bakedilla

Det er likevel ingen grunn til å tru at vi har halde opp å kose oss eller ete mellommåltid. Vi har kanskje berre endra mønster og lagar ting sjølv. Ikkje minst har vi bakt, og mjølomsetninga har auka heile 49 prosent, medan gjæromsetninga er opp 87 prosent så langt under pandemien.

Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aandstad Ekheim i Orkla Noreg har merka det godt.

– Då heimekontor vart den nye kvardagen for mange, byrja folk å bake for fullt. Gjær var ei av varene våre med størst auke i salet i den første fasen, i tillegg til Toro søte bakemiksar. Etterspurnaden etter gjær heldt fram utover vårparten, og det er ingen tvil om at det framleis blir bakt mykje rundt om i dei norske heimane, seier ho.

Ikkje minst hadde folk tid til frukost heime og måtte vere si eiga kantine. Dei handla sunne frukostblandingar, norske, kjende og tradisjonelle påleggsfavorittar som makrell i tomat og leverpostei.

Ekheim påpeikar at det kjende og kjære blir viktig for mange i uvisse tider.

Hamstringsfase

Den første koronafasen med hamstring av haldbare matvarer, medisin og dopapir førte nærast til panikk. Plutseleg var det uaktuelt å gå i butikken 3,2 gonger i veka, slik vi pleier.

– Pandemien endra handlemønsteret vårt. I alle fall for ei stund. Færre butikkbesøk førte til eit aukande behov for meir haldbare matvarer, noko som medførte ein særleg auke for djupfryst og pakka mat, seier Portvik i Nielsen.

Veksten i koronaperioden er spesielt høg for varer med lang haldbarheit, som salet av middagshermetikk og supper som er 36 og 17 prosent høgare enn i fjor for koronavekene. Heile 85 og 99 prosent av denne veksten kom likevel i løpet av berre dei første fire vekene etter at Noreg stengde ned.

Også pasta, ris, hermetisk kjøtt og ulike haldbare middagsretter og gryteretter hadde ein formidabel auke dei første fire vekene, før det roa seg noko. Nielsen Noreg trur den aukande etterspurnaden etter middagshermetikk, frysetørka varer, pasta og ris kan ha vore kortvarig.

Tobakk aukar mest

Tobakk er varekategorien som aukar omsetninga mest utover i koronaperioden, noko som heng saman med at nordmenn ikkje har vanten sin tilgang på grensehandel og taxfree. Totalt i Noreg har tobakksomsettinga auka 53 prosent i veke 11 til 32, og salet aukar i alle fylka.

– I tidlegare Østfold fylke aukar tobakksomsettinga nesten 200 prosent, seier Portvik.

Igjen er det grunn til å tru at auken utover i perioden samanlikna med tilsvarande periode i fjor, komme av at nordmenn har hatt for vane å kjøpe mykje tobakk på taxfree eller på andre sida av svenskegrensa, særleg i ferien. Med fleire nordmenn heime i sommar er det ikkje så rart at salet av snus, sigarettar og tobakk i Noreg aukar.

(©NPK)