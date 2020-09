Ti menn for retten på Hamar, tiltalt for bedrageri av titals millionar

innenriks

– Påtalemakta meiner at i alle fall sju av desse har hatt narkotikagjeld til dei to hovudtiltalte, seier aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, til NTB.

Den yngste av dei tiltalte er i slutten av 20-åra, medan den eldste er i midten av 40-åra. Påtalemakta har sett grensa ved ti av praktiske årsaker. Fleire saker er under etterforsking hos politiet.

Bedrageria skal vere gjort mot bankar og finansieringsinstitusjonar, hovudsakleg dei to siste åra. Tiltalane omfattar fullbyrda bedrageri av rundt 22 millionar kroner og forsøk på bedrageri av om lag 40 millionar kroner.

Rettssaka startar i Hedmarken tingrett på Hamar tysdag 8. september. Det er sett av åtte veker til hovudforhandlinga. På grunn av omfanget i saka har retten leigd lokale i Statens Hus.

Misbruk av offentlege register

Innlandet politidistrikt byrja å etterforske saka i november 2018 då politiet arresterte ein av dei tiltalte i eit hotellrom på Hamar.

Han hadde då både BankID-brikker og lånedokument som andre personar eigde. I tida som følgde, gjennomførte politiet ei omfattande etterforsking.

Det er gjort ransakingar, arrestasjonar og varetektsfengslingar i fleire av sakene. Ein av grunnane til at det er brukt mykje ressursar på saka, er at offentlege register har vorte misbrukt.

Bevisoppgåva er på rundt tusen sider. Påtalemakta vil føre vitna til eit 50-tal. Klundseter seier dei fleste er profesjonelle vitne, som revisorar og representantar for Skatteetaten.

Sletta narkotikagjeld

Påtalemakta meiner at det dreier seg om eit organisert kriminelt nettverk.

Ifølgje tiltalen har bakmennene tileigna seg BankID-brikker og passord frå ei rekkje personar, mellom anna i byte mot å slette den narkotikagjelda til den einskilde.

– Det er kombinasjonen narkotikagjeld, BankID-brikker og låneopptak som er heile kjernen i saka, noterer statsadvokaten.

I fleire av tilfella skal BankID-brikkene vere nytta til å endre skatteopplysningar på Altinn, som igjen har vore brukt som grunnlag for lånesøknader.

For i alt sju av dei tiltalte meiner påtalemakta at dei har hatt slik kunnskap om låneopptaka som er gjort i deira namn, at dei er tiltalte for medverknad til bedrageria eller bedrageriforsøka.

