Ektepar funne døde etter leiteaksjon i Namsos

innenriks

Leitemannskap fann den sakna mannen klokka 11.48 måndag formiddag, opplyser operasjonsleiar Trond Vollen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

– Dessverre enda det på denne måten. Vi håpa sjølvsagt at vi skulle klare å finne dei i live, men det gjorde vi ikkje, seier han.

Kona til mannen, ei kvinne i 70-åra, vart òg funnen omkomme måndag morgon av hundepatruljen til politiet.

Vollen understrekar at det ikkje er noko som tyder på at nokon av dei har vorte utsette for noko kriminelt.

Pårørande er varsla og blir tekne hand om av kriseteamet i kommunen.

Familien melde ekteparet sakna søndag etter at dei ikkje hadde fått kontakt med dei sidan torsdag kveld.

Leitinga har føregått i turområdet ved Høknesvatnet, nordaust for Namsos sentrum.

Hovudredningssentralen har hjelpt til med redningshelikopter, og frivillige frå Norske Redningshunder og Røde Kors har òg delteke i leitinga. Også Sivilforsvaret deltok med ATV, så vel som hundepatruljane til politiet.