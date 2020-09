FHI-råd om fleire raude regionar i Sverige og Danmark

innenriks

– FHI tilrår å innføre innreisekarantene for Ungarn og Slovakia når regjeringa skal vedta kva EU-, EØS- og Schengen-land som bør bli omfatta av dette denne veka. I tillegg tilrår FHI òg innreisekarantene for enkelte regionar i dei nordiske landa: Jämtland og Örebro i Sverige, Syddanmark i Danmark og regionen Kainuu i Finland, heiter det i ei pressemelding måndag kveld.

Alle desse har hatt stigande smittetal og ligg no over grensa på mindre enn 20 stadfesta tilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

Den svenske regionen Jämtland, som grensar til Trøndelag i vest, låg 7. september på 26 tilfelle per 100.000 innbyggjarar. Örebro vest for Stockholm hadde 31,8 tilfelle per 100.000, Syddanmark 26,7 og Kainuu i Finland 29,1.

Insidensen for Ungarn ligg no på 33,1 og Slovakia på 23,1.

Land og regionar som ved siste vurdering var raude, blir ikkje vurdert for eventuelle lettar denne veka.

Regjeringa vedtek gjennom veka kva innreisekarantene som skal gjelde. Eventuelle endringar trer i kraft frå og med midnatt, natt til laurdag 12. september. Regjeringa har tidlegare følgt FHI-råda.