Forskar: Mange kan vere immune mot korona

innenriks

– Den enkle forklaringa på at mange av oss ikkje blir sjuke, er at vi er delvis immune, seier professor Ludvig A. Munthe, som leiar for eit forskingsteam innan immunologi ved Oslo universitetssjukehus (OUS), til VG.

Resultata frå forskingsprosjektet han leier, er enno ikkje publiserte, men Munthe trur det no vil komme eit ras av forskingsartiklar på dette området.

For frå fleire hald meiner no forskarane at mange allereie i barneåra har danna ein brukbar immunitet. Det kan vere forklaringa på at mange ikkje blir smitta eller blir særleg sjuke, trass i at SARS-CoV-2 er eit heilt nytt virus.

– Poenget er at det finst fellestrekk mellom dette viruset og sesong-koronavirusa som dei fleste av oss allereie er særs godt immune mot, seier Munthe.

Frå før finst fire vanlege typar koronavirus som forårsakar influensaliknande sjukdom, men som dei aller fleste blir immune mot etter dei første par leveåra. Det er denne immuniteten som gjer mange, særleg dei yngre generasjonane, er motstandsdyktige mot det nye koronaviruset, meiner forskaren.

– Minnet til immunforsvaret bleiknar dessverre med åra, og det er sannsynlegvis derfor fleire av dei eldre har mindre å stille opp med mot korona, seier Munthe.

(©NPK)