Høgre finn ikkje pengar til ny skattefest

innenriks

– Dei som no hadde gledd seg til storstilte skattelettar frå Høgre, dei kan nok bli litt skuffa, seier Linda Hofstad Helleland til NTB.

Ho er leiar i programkomiteen i Høgre, som no har lagt fram førsteutkastet sitt til nytt partiprogram. Der blir det berre lova «moderate lettelser» i samla skatte- og avgiftsnivå.

Solberg-regjeringa har ifølgje Høgre kutta skattenivået med rundt 27 milliardar kroner sidan 2014.

Men framover blir det strammarar.

– Vi veit at det blir smalare budsjett, med mindre oljeinntekter og store utgifter knytte til klimaforpliktingane våre. Og skal vi verne velferda slik ho er i dag, er vi nøydde til å gjere nokre prioriteringar, seier Helleland.

– Derfor kjem vi ikkje med storstilte nye velferdsreformer, og vi kjem heller ikkje med storstilte skattelettar, forklarer ho.

Vanskelege prioriteringar

Henrik Asheim, som har vore nestleiar i programkomiteen, fortel at dette har vore noko av det vanskelegaste i diskusjonane i komiteen.

– Det er mange ting som ikkje står i programmet no fordi dei rett og slett kostar for mykje pengar. Vi har prøvd å halde igjen på dei store nye reformene. Eller på skattelettane, for den saks skuld, seier Asheim, som er minister for forsking og høgare utdanning.

Ifølgje han har medlemmene i programkomiteen vore strenge med å ta ut punkt som dei eigentleg kunne vore for, men som dei har sett at det ikkje er realistisk å prioritere.

Nokre lettingar er det likevel funne rom for.

Programkomiteen foreslår til dømes å innføre eit jobbskattefrådrag for arbeidstakarar under 30 år. Samtidig blir det foreslått å fjerne formuesskatten på såkalla arbeidande kapital – og på sikt å fjerne formuesskatten heilt.

Vil utvide alkoholsalet

Eit viktig slagord i det nye programutkastet er valfridom.

Det gir seg mellom anna utslag i forslag om å opne for søndagsopne butikkar, alkoholsal i butikk til klokka 23 og å halde Vinmonopolet ope til klokka 20 på kvardagar.

Fleirtalet i komiteen går dessutan inn for å tillate sal av alkohol på opptil 8 prosent i butikk.

Organisasjonen Actis reagerer kraftig på forslaga og fordømmer dei som eit veljarfrieri som vil resultere i svakare folkehelse og meir alkoholrelaterte skadar i samfunnet.

– Lågare avgifter, betydeleg utviding av salstidene for alkohol og opning for sal av sterkøl i butikk er ein kombinasjon som all forsking tilseier vil gi betydeleg auke i konsumet. Høgre forlèt med dette hovudlinjene i både sin eigen og landet sin alkoholpolitikk, seier generalsekretær Pernille Huseby i Actis.

Sju dissensar

Det er òg sju dissensar i utkastet som valkomiteen har lagt fram.

Usemja gjeld mellom anna avvikling av kontantstøtta og statleg nedsal i Equinor.

– Det er nokre kjende Høgre-usemjer. Men så er det òg nokre nye usemjer som har dukka opp fordi vi har utvikla politikken vår i ei ny retning, seier Helleland.

Ho sender no programutkastet ut på ei brei høyring i partiet. Så skal det utarbeidast eit andreutkast før det endelege programmet blir vedteke på landsmøtet i mars neste år.

(©NPK)