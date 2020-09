Koronasmitten aukar raskare i Noreg enn i Sverige

innenriks

Av 100.000 personar er det dei siste sju dagane registrerte 1,4 nye koronatilfelle samanlikna med 1,1 i Sverige, skriv NRK. Det er første gong sidan 1. april at det er registrert meir smitte per innbyggjar i Noreg enn i Sverige.

Frå måndag til fredag førre veke var det registrert 454 nye smittetilfelle i Noreg. I same tidsperiode vart det registrert 564 nye smittetilfelle i Sverige, ifølgje NRKs oversikt.

Utbrota i Bergen og i Østfold, i tillegg til auka testing, er blant årsakene, ifølgje assisterande helsedirektør Espen Nakstad.

– Om ein ser bort frå dei to smitteutbrota, så er tala i Noreg veldig låge og stabilt låge. Men det at vi fangar opp desse smittetilfella i dei utbrota, er veldig viktig. Og sjølv om tala blir litt høgare, så skal vi vere glad for at vi fangar dei opp, seier Nakstad.

Sverige har framleis høgare sjukdomsbelasting enn Noreg, og talet på døde og innlagde er òg høgare.

