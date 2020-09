Mediebedriftenes Landsforening seier nei til Resett

innenriks

– Etter ei heilskapleg og grundig vurdering har hovudstyret komme til at det er betydeleg tvil knytt til om Resett oppfyller krava til ei publisistisk verksemd, slik det blir gjort greie for i vedtaket. Derfor avslår vi søknaden om medlemskap, seier styreleiar for bransjeorganisasjonen Mediebedriftenes Landsforening, Pål Nedregotten, i ei pressemelding.

I vedtaket viser dei mellom anna til at verksemda skal «ha en ansvarlig redaktør i samsvar med redaktørplakaten, at den ivaretar anonymitetsretten og kildevernet, fremmer fri informasjonsformidling og en åpen, redelig og sannhetssøkende journalistikk».

Det var i februar at nettstaden søkte om medlemskap. Kort tid i forkant fekk Resett-redaktør Helge Lurås for andre gong avslag på søknaden om å få bli medlem i Norsk Redaktørforening.

I avslaget frå Mediebedriftenes Landsforening blir det òg vist til Norsk Redaktørforenings avslag på Helge Lurås' søknad om medlemskap. Der vart det konkludert med at «Resetts redaktør ikke forholder seg til alminnelige publisistiske prinsipper».

(©NPK)