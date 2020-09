Medlem av representantskapet trekker seg etter likestillingskonflikt i Norske Selskab

innenriks

Kreutzer melder seg òg ut av foreininga etter å ha vore ein del av mindretalet som vil tillate kvinner i foreininga, skriv han i ei melding på Finans Norges nettsider.

Avgjerda kjem som følgje av at Kreutzer opplever at saka tek merksemd bort frå dei viktige sakene Norske Selskab arbeidar med og meiner at det ikkje kan halde fram.

Likestillingsarbeid

Debatten har mellom anna gått rundt om medlemmer kan vere for likestilling og mangfald og samtidig vere med i ein organisasjon som ikkje opnar for kvinnelege medlemmer.

– For eigen del er problemstillinga aktuell, fordi eg er for likestilling og er valt som medlem av representantskapet, primært eit tilsynsorgan som normalt møtest to timar fire gonger i året.

Kreutzer viser til at han lenge har arbeidd aktivt for likestilling i virket sitt.

– Som leiar i norsk finansnæring dei siste 20 åra har eg aktivt arbeidd for likestilling gjennom trainee-program, leiarutviklingsprogram, program for fleire kvinnelege styremedlemmer og tallause foredrag, og eg har bidrege til å auke delen kvinnelege leiarar i organisasjonane eg har leidd, skriv han.

Opprop

Søndag vart det klart at ei rekkje kvinner frå nærings- og samfunnslivet har skrive under eit opprop som krev at Norske Selskab opnar for kvinner.

Oppropet er signert av 27 kvinner frå ulike bransjar i norsk næringsliv, mange i leiarposisjonar, skriv Dagens Næringsliv.

– Om dette var ein rein bridge- eller leirdueskyteklubb for menn i alle samfunnslag, ville det vore ei anna sak. Men dette er ein klubb der alle medlemmene representerer viktige roller i næringslivet, og som i lukka forum har samtalar som på sikt, direkte og indirekte, bidreg med verdifulle nettverk og viktige avgjerder, seier gründer Isabelle Ringnes (31), som jobbar for likestilling i Equality Check.

Framleis nei

Seinast i vinter, etter at eit eige utval greidde ut spørsmålet, sa generalforsamlinga til klubben nei til å ta opp kvinner som medlemmer.

Morten Thorvaldsen er formann i direksjonen i Norske Selskab og skriv i ei tekstmelding til avisa at han ikkje ønskjer å kommentere saka.

Norske Selskab er den eldste klubben på landet, stifta i 1772 av norske studentar i København.

