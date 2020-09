Noreg og Sør-Afrika skal leie global dugnad mot korona

innenriks

– At dette arbeidet blir så effektivt og målretta som mogleg, er det som kan stanse denne pandemien. Eg kan ikkje tenkje meg noko som er viktigare akkurat no enn å sikre tilgang til vaksinar, testutstyr og medisinar, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i ei pressemelding. Han kallar det ei «tillitserklæring» at Noreg er peika ut til ei leiarrolle.

Etter initiativ frå EU-kommisjonen og WHO vart det oppretta ei kjernegruppe av land og internasjonale aktørar for å mobilisere for ei rettferdig global fordeling av vaksinar og testutstyr. Der vart Noreg invitert med. No blir kjernegruppa utvida, og det er etablert eit eige råd som skal leie arbeidet. Noreg er bede om å leie dette rådet saman med Sør-Afrika.

– Viss vi ikkje klarer å samarbeide godt internasjonalt for å slå ned pandemien, blir denne krisa mykje verre. Styrking av den globale dugnaden er heilt avgjerande. Noreg tek no ei rolle for å vidareutvikle internasjonalt samarbeid og solidaritet, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Noregs hovudoppgåve vil vere å drive mobiliseringsarbeidet vidare, og dessutan gi råd og støtte når det gjeld testing, vaksine, medisin og helsesystem. I tillegg skal rådet bidra til god koordinering mellom dei ulike aktørane for å sikre handteringa av pandemien framover.

– Ein del av denne jobben handlar nettopp om å mobilisere på tvers av landegrenser for å finne gode, globale løysingar. Dette er nøkkelen til at vi skal komme oss ut av krisa, seier Ulstein.

