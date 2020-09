Nybø gav Hurtigruten beskjed om å endre praksis

innenriks

Nybø møtte måndag ettermiddag Hurtigruten om bråket rundt skipet som blir brukt under «Mission: Impossible»-innspelinga.

Kjernen til striden er om bruken av cruiseskipet Fridtjof Nansen som hotell er i strid med lova eller ikkje.

– Vi har sagt til Hurtigruten at vår forståing av lova er at dette kan dei ikkje gjere i dag. Men vi har òg gitt klar beskjed om at vi gjer ei forskriftsendring for å presisere det i lova framover, seier statsråden til NTB etter møtet.

Også Sjømannsforbundet, Maskinistforbundet, Sjøoffisersforbundet og Fellesforbundet var til stades på møtet.

Politisak

MS Fridtjof Nansen ligg til kai i Hellesylt i Møre og Romsdal og blir nytta til overnatting i samband med innspelinga av filmen «Mission: Impossible 7».

Nybø viser til at Hurtigruten i si forståing av regelverket i praksis har gjort båten til eit hotell, der folk søv, et og bur.

– Oppmodinga mi til Hurtigruten er at dei innrettar seg etter det Næringsdepartementet meiner er forståinga av lova, nemleg at dei ikkje kan drive slik som i dag, seier statsråden måndag.

– Departementet har heilt sidan 2018 meint at dette er ein type verksemd ein ikkje kan drive når ein har eit NIS-registrert skip.

NIS er ei forkorting for Norsk internasjonalt skipsregister. Formålet med den såkalla NIS-lova er å gi betre konkurransevilkår for norske skip i utanriksfart.

– Innanfor lova

Sjølv meiner Hurtigruten at selskapet ikkje bryt lova, og at Sjøfartsdirektoratet har godkjent utleiga av skipet.

– Vi gjorde greie for vårt syn og var tydelege på at Sjøfartsdirektoratet har slått fast at vi opererer innanfor lova. Det var eit godt møte der vi informerte om kvar vi stod, seier Hurtigrutens kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten til VG etter møtet.

– Vi meiner vi opererer innanfor norsk lov, seier ho.

– Avklarande

Både Fellesforbundet og Sjømannsforbundet har meldt Hurtigruten for lovbrot.

– Dette var eit avklarande møte. Det er på mange måtar ein lette at statsråden er samd i vårt syn om at Hurtigruten har brote lova, seier Fellesforbundets leiar Jørn Eggum til NTB.

Politiet sa til VG fredag at dei meiner at mannskapet om bord på skipet må ha arbeidsløyve for å jobbe på skipet som ligg til kai. Politiet har ikkje konkludert i saka, men i verste fall kan det filippinske mannskapet bli utvist og få innreiseforbod til Noreg. Hurtigruten kan òg bli pålagt eit førelegg.

– No er det heilt tydeleg at dei ikkje har høve til å drive kreativ kommersiell hotelldrift frå skipet med dumping av norske lønns og arbeidsvilkår. Vi forventar no at statsråden umiddelbart rettar opp i problema Hurtigruten har rota seg opp i, seier Eggum.

