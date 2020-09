Oslo Børs starta veka sterkt

innenriks

Mest omsett måndag var hydrogenselskapet Nel, følgt av Tomra og deretter Equinor. Dei registrerte alle oppgang. Best gjekk det for Nel, som gjekk fram heile 6,5 prosent, medan Tomra og Equinor registrerte ein kursauke på 0,2 og 0,6 prosent.

Kursen til sportsutstyrskjeda XXL steig med heile 13,6 prosent, etter at DNB Markets tilrådde kjøp av ho. Blant dei andre større selskapa på hovudindeksen gjekk DNB fram 1,2 prosent, medan Yara og Telenor begge noterte beskjedne kursfall på rundt 0,1 prosent.

Prisen på eit fat nordsjøolje låg ved 16.50-tida på 42,12 dollar, noko som er ein nedgang på 0,5 prosent.

Dei store europeiske aksjeindeksane hadde alle ein god start på veka. DAX 30 i Frankfurt gjekk fram med 1,95 prosent, CAC 40 i Paris med 1,86 prosent, medan det gjekk aller best i London, der FTSE 100 gjekk fram med 2,45 prosent.

For dei to store asiatiske indeksane var ikkje måndagen like god. Nikkei 225 i Tokyo fall med 0,5 prosent, medan Hang Seng i Hongkong fall med 0,4. Også dei tre store amerikanske hovudindeksane startar svakt, med den breie S&P 500 ned 0,8 prosent, teknologitunge Nasdaq ned heile 1,3 prosent, og industritunge Dow Jones ned 0,6.

