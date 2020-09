Styret til nasjonalmuseet meiner direktør Karin Hindsbo var inhabil

innenriks

Det skriv Nasjonalmuseet i ei pressemelding måndag kveld.

Styret sluttar seg dermed til vurderinga frå advokatfirmaet Føyen Torkildsen. Det har òg Karin Hindsbo sjølv òg gjort.

Saka dreier seg om at Hindsbo før jul 2019 spurde Tangen om stiftinga hans AKO Foundation ville gi økonomisk støtte til det nybygde Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo. Hindsbo er ein venn av Tangen, som nettopp har tiltredd som sjef for Oljefondet. Hindsbo varsla styreleiar Linda Bernander Silseth om mogleg inhabilitet i mai.

«Styret i Nasjonalmuseet ønsker at det blir startet opp formelle forhandlinger om innholdet i et eventuelt samarbeid med AKO Foundation i høst. Et utkast til en eventuell avtale må legges fram for et samlet styre, som vil fatte beslutning om en avtale skal inngås eller ikke,» heiter det i styrevedtaket.

Hindsbo fekk òg kritikk frå fleire stortingspolitikarar søndag.

