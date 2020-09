To nye personar sikta etter bunkersfesten

innenriks

Politiadvokat Julie Wangensteen Lien stadfestar overfor VG at politiet òg har bestemt seg for å utvide siktingane, og at dei fire no er sikta for aktlaus å ha påført betydeleg skade på kropp eller helse, brot på smittevernlova og ulovleg tilgjenge og opphald i bunkeren.

Alle dei sikta er knytte til arrangørrolla.

Wangensteen Lien seier at siktinga som gjeld skade på kropp eller helse, er teke ut med bakgrunn i opplysningar frå Oslo universitetssjukehus.

Ho opplyser vidare at ytterlegare utviding av siktingane vil bli vurdert. Vidare blir det teke vitneavhøyr fortløpande, og avhøyr av dei sikta er planlagde.

27 vart køyrde til sjukehus

I ei pressemelding opplyser Oslo politidistrikt at dei har bede om at det blir utnemnt bistandsadvokatar for dei mest alvorleg skadde i saka. Det er Oslo tingrett som tek stilling til kravet. Politiet har òg bede tingretten utnemne forsvararar for dei fire sikta.

Det var natt til søndag 30. august at alle nødetatane i hovudstaden rykte ut etter at det vart oppdaga ein større ulovleg fest i ein bunker på St. Hanshaugen i Oslo.

To aggregat for straumtilførsel til musikk og lys i det underjordiske anlegget førte til lågt oksygennivå kombinert med eit høgt innhald av CO i lufta, og i alt 27 festdeltakarar vart køyrde til sjukehus med mistanke om kolosforgifting.

Fleire av deltakarane var medvitslause og måtte berast ut under evakueringa av bunkeren, og nødetatane måtte setje i gang livreddande førstehjelp.

Har fått behandling for hjerneskadar

Politiet har tidlegare opplyst at dei meiner at nær 200 personar kan ha vore innom festen, som vart halden i bunkeren som har vore låst og stengt.

Torsdag førre veke vart det kjent at fleire av festdeltakarane framleis var innlagde på sjukehus, og at nokon har fått behandling for hjerneskade etter kolosforgifting.

Til NRK gjekk avdelingsleiar Dag Jacobsen ved akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssjukehus så langt som å seie at «episoden kunne ha blitt Norges verste ulykke i fredstid».