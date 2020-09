Bemanningsoptimisme i bygg og anlegg

innenriks

Det viser Manpowergroups kvartalsvise arbeidsmarknadsbarometer. I fire av sju bransjar er det større optimisme enn i førre kvartal.

No ligg barometeret i null. Det betyr at det er like mange arbeidsgivarar som seier at dei vil oppbemanne som det er arbeidsgivarar som vil nedbemanne. I førre kvartal låg indeksen på minus 7 prosent.

I bygg og anlegg er det 19 prosent fleire som vil tilsetje enn redusere. Finans og forretningstenester tek andreplassen med pluss 10 prosent.

I industrien er indeksen på minus 12 prosent. Hotell og reiseliv tek nest siste plass på lista med minus 10 prosent. Geografisk er betringa størst i Nord-Noreg, medan Sørvest-Noreg har dei svakaste bemanningsutsiktene.

