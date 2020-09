Bombegruppa til politiet på veg til Sotra-bedrift – fleire eksponerte for kvitt pulver

innenriks

Totalt er fire personar eksponerte, opplyser operasjonsleiar Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB.

– Det er to personar som har vore i rommet, altså direkte eksponert, og det er to som har vore i tilknyting til dette rommet, seier ho.

Det var ved 14.30-tida at politiet fekk melding frå Sotra-bedrifta om postsendinga med kvitt pulver.

Kom i posten

Ifølgje Bergensavisen er det reiarlaget Sartor Shipping som fekk brevet med pulveret.

– Vi har fått ein plastkonvolutt med noko pulver i. Det kom i posten i dag, seier Karsten Høyland til avisa.

Høyland er styreleiar i Hoeylands Rederi AS, styremedlem i Sartor Shipping, Sar Offshore AS og Ocean Viking AS.

Operasjonsleiar Knappen opplyser at brevet no er låst inne på eit rom, og at personane som er eksponerte, er handterte «på den måten ein skal handtere personar som har vore i kontakt med denne typen truslar».

Bombegruppa på plass i kveld

Alle personar er ute av det aktuelle kontorbygget, som er låst inne i vente på nasjonale bistandsressursar frå Oslo i form av bombegruppa til politiet.

– Dei vil vere på plass i løpet av kvelden, seier Knappen.

Politiet har oppretta ei undersøkingssak, og dei vil vidare gjere vitneavhøyr og avhøyr av dei som har vore eksponerte.

(©NPK)