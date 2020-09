Brot i sokkelforhandlingane

innenriks

Forhandlingane i Stavanger mellom partane i forhandlingane av operatør-, borings- og forpleiingsavtalene vart brote etter to dagar.

Om lag 7.000 tilsette fordelte på dei tre fagforeiningane Industri Energi, Safe og Lederne er omfatta av sokkelavtalane.

Lill-Heidi Bakkerud har leidd forhandlingane for Industri Energi, som har drygt 3.400 medlemmer som er omfatta av avtalen. Ho seier arbeidsgivarane ikkje har vist vilje til å komme til møtes kravet deira.

– Vi ser oss derfor nøydde til å bryte forhandlingane no, seier ho i ei pressemelding.

Braut forhandlingane

Heller ikkje forbundsleiar Hilde-Marie Rysst i Safe meiner at Norsk olje og gass hadde nok å tilby.

– Det var inga moglegheit for å få til eit resultat som vi kunne levere dykk medlemmer, så vi er nøydde til å møtast i Oslo for mekling. Moglegheita for streik er overhengande, seier ho i ei pressemelding.

Leiarane har òg brote forhandlingane med Norsk olje og gass. Leiarane har rundt 1.000 medlemmer som er omfatta av sokkelavtalen.

– Krevjande

Norsk olje og gass opplyser at dei gav eit likelydande tilbod til dei tre fagforbunda, men tilbodet vart ikkje akseptert, derfor går no oppgjeret vidare til mekling.

Jan Hodneland, som er direktør for arbeidsliv og forhandlingsleiar i Norsk olje og gass, seier at forhandlingane har vore vanskelege.

– Det har vore svært krevjande forhandlingar undervegs fordi handlingsrommet i år er ytst avgrensa. Det kjem av både den stramme ramma som vart gitt i frontfaget i august, og den særs utfordrande økonomiske situasjonen som den globale koronapandemien har påført den norske olje- og gassnæringa, seier han.

Dei rundt 7.000 tilsette som er omfatta av sokkelavtalen, jobbar med forpleiing og som borepersonell i selskap som Equinor ASA, ConocoPhillips Noreg, Aker BP, Neptune Energy Noreg, og Lundin Energy Norway.

