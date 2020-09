DNV GL: Oljetoppen er nådd

innenriks

I den nye rapporten «Energy Transition Outlook 2020» anslår risiko- og klassifikasjonsselskapet DNV GL at koronapandemien vil føre til eit fall i den globale energietterspurnaden på 8 prosent i 2020.

Samtidig vil det ta fleire år før økonomien på verdsbasis tek igjen det tapte.

DNV GL ventar derfor at energiforbruket vil bli liggjande 6–8 prosent lågare enn tidlegare utrekningar kvart einaste år fram til 2050. Det får store konsekvensar både for klimautslepp og for forbruket av kol, olje og gass.

Oljeetterspurnaden var tidlegare venta å nå toppen i 2023, for deretter å falle langsamt fram mot 2050.

Men no trur DNV GL at oljeetterspurnaden aldri vil komme opp på 2019-nivå igjen. Dermed ser det ut til at oljetoppen – «peak oil» – allereie er nådd.

Etterspurnaden etter naturgass blir derimot venta å halde fram med å vekse. DNV GL ser for seg at toppen for naturgass ikkje vil bli nådd før i 2035, og at global etterspurnad framleis vil vere noko høgare i 2050 enn i 2019.

CO2-utsleppa frå energisektoren ser ifølgje DNV GL ut til å ha nådd toppen allereie i 2018.

