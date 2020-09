Høgaste talet på nysmitta i Bergen sidan pandemien starta

innenriks

– Vi ser at vi no har det høgaste talet nysmitta i byen sidan pandemien starta, sa ho på pressekonferansen til kommunen tysdag ettermiddag.

– Sjølv ikkje i mars såg vi såg høge smittetal. Den auka spreiinga aukar òg faren for at fleire kan utvikle alvorleg sjukdom og kan døy av korona, sa ho vidare.

Helsebyråden meiner det no er viktigare enn nokon gong at folk følgjer smitteverntiltaka.

– Eg forstår at det som kjem i dag, kan vere krevjande for mange. Samtidig så meiner vi at dette er dei riktige tiltaka akkurat no, og vi har god støtte hos Folkehelseinstituttet, sa Husa.

Ho opplyste vidare at byrådet er bekymra for at det kan bryte ut smitte på sjukeheimar. Derfor er det innført att besøksrestriksjonar på kommunale helseinstitusjonar. Det same gjeld ordninga med éin times besøk i veka. For sjukeheimsbebuarar som ligg for døden, blir det eigne besøksreglar.

– Vi veit at veldig mange kunne tenkt seg å besøkje oftare, men vi er nøydde til å prioritere liv og helse først.

Tysdag var det ikkje kjent smitte på sjukeheimane i byen, men byrådet er bekymra.

– Vi veit at døyelegheita er høg om smitten kjem inn, sa helsebyråden.