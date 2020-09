Helsesista åtvarar mot sjølvmordsvideo på Tiktok

innenriks

I eit innlegg på Facebook fortel Engvik om at ho vart kontakta av ein ung vaksen som hadde komme over filmen då han eller ho skrolla over videoar av hundar og kvalpar.

– Plutseleg dukka det opp ein video av ein mann som skaut seg sjølv i hovudet. Det var ein hund i bakgrunnen. Personen som fortalde meg dette, har no kasta opp i fleire timar etter å ha sett videoen, skriv Engvik.

Opphavet skal vere ein video der ein mann tok livet sitt og strøymde det direkte på Facebook. Videoen har vorte lagra og trendar no på Tiktok. Selskapet har dei siste dagane prøvd å stanse spreiinga.

Sett av barn

Engvik påpeikar at Tiktok er ein app som svært mange barn og unge brukar.

– Det er dessverre barn ned i tiårsalderen som allereie fortel at dei har sett filmen, skriv ho.

Gjennom innlegget vil ho sende eit varsel til foreldre og vaksne som jobbar med barn om å vere ekstra merksame.

– Det er ikkje første gong ting som dette blir delt, og barn kan òg vere raske med å vise og fortelje venner dersom dei ser sjokkerande ting på nettet, skriv ho.

– Lær barna å seie nei

Engvik ber vaksne om å snakke med barna og få dei til å forstå om at dei må fortelje det heime, på skulen eller til andre vaksne dei stoler på, dersom dei har sett noko som er ekkelt, vondt eller skremmande. Barn og unge må òg lære at det er heilt i orden å seie nei til venner som vil vise dei ting dei ikkje vil sjå.

– Fortel dei at viss nokon vil vise dei ekle ting, så kan dei – og har lov til – å seie «nei, eg vil ikkje sjå. Eg vil ikkje høyre om det!» skriv ho og avsluttar:

– Lær dei òg å alltid rapportere valdeleg, skadeleg og seksuelt innhald dei kjem over, til sjølve appen.

