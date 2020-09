Kvitt pulver-konvolutt var stila til redningsskipet Ocean Viking

innenriks

Det seier dagleg leiar Trym Jacobsen i Høyland Offshore til Bergensavisen.

Ocean Viking er ein gjengangar i nyheitsbildet på grunn av oppdraget det har for organisasjonen SOS Méditerranée i Middelhavet, der det hentar opp flyktningar frå båtar.

Totalt er fire personar eksponerte, opplyser operasjonsleiar Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB.

– Det er to personar som har vore i rommet, altså direkte eksponert, og det er to som har vore i tilknyting til dette rommet, seier ho.

Ein av desse er no frakta til Haukeland universitetssjukehus av tryggingsomsyn.

– Det er jo ein dramatisk situasjon, og det er klart at det er ubehageleg å opne ein slik konvolutt, seier Jacobsen.

Kom i posten

Det var ved 14.30-tida at politiet fekk melding frå Sotra-bedrifta om postsendinga med kvitt pulver.

– Vi har fått ein plastkonvolutt med noko pulver i. Det kom i posten i dag, seier styreleiar Karsten Høyland til avisa.

Operasjonsleiar Knappen opplyser at brevet no er låst inn på eit rom, og at personane som er eksponerte, er handterte «på den måten ein skal handtere personar som har vore i kontakt med denne typen truslar».

Bombegruppa på plass i kveld

Alle personar er ute av det aktuelle kontorbygget, som er låst inn i vente på nasjonale bistandsressursar frå Oslo i form av bombegruppa til politiet.

– Dei vil vere på plass i løpet av kvelden, seier Knappen.

Politiet har oppretta ei undersøkingssak, og dei vil vidare gjere vitneavhøyr og avhøyr av dei som har vore eksponerte.

