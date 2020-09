Nakstad presiserer: Opp til kommunane sjølv å vurdere politimelding

innenriks

Kommunen meiner det store talet smitta blant deltakarane, familiemedlemmene deira og andre nærkontaktar i det muslimske trussamfunnet er det som har ført til det store utbrotet i både Sarpsborg og Fredrikstad. Dei har meldt arrangørane av arrangementet i Skjeberg til politiet for brot på smittevernlova.

Nakstad sa måndag morgon at politimeldingar kan skremme folk frå å melde frå om smitteutbrot.

– Det er viktig for oss at folk seier frå og bidreg til smitteoppsporing ved eit utbrot og ikkje er redd for represaliar eller å bli melde til politiet, seier Nakstad til NRK.

I ei pressemelding presiserer Nakstad at det er opp til kommunane sjølv om dei vil melde. Ved alvorlege brot på koronareglane, kan det bli nødvendig å politimelde, vedgår han.

– Det er kommunane sjølv som best kjenner fakta og grunnlaget for ei eventuell politimelding. Vi har tillit til at kommunane handterer desse sakene på ein god måte. Sarpsborg kommune har gjort ein framifrå jobb i handteringa av dette utbrotet, seier Nakstad.

Talet på smitta i dei to kommunane har stige den siste veka, og opp mot 2.500 personar er sette i karantene. Skular, barnehagar og helseinstitusjonar er hardt ramma.

(©NPK)