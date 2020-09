Oljeministeren vil ha fleire kvinnelege toppleiarar i energibransjen

innenriks

Bru inviterte tysdag 24 kvinnelege toppleiarar i energibransjen til ein arbeidslunsj for å diskutere kva som kan gjerast for å løyse klimautfordringane i framtida og samtidig sikre framtidig verdiskaping.

Statsråden meiner noko av svaret ligg i å rekruttere og framme fleire kvinner til sektoren, fordi kjønnsbalansen innan energibransjen tradisjonelt er skeiv.

Ifølgje toppleiarbarometeret til Core – Senter for likestillingsforsking for våren 2020 ligg kvinnedelen i toppleiargruppene i olje- og gassbransjen på 21 prosent, medan han i kraftbransjen er på 29 prosent.

– Desse tala stadfestar at utviklinga går for treigt og er noko av bakgrunnen for at eg har invitert ei rekkje dyktige damer til denne arbeidslunsjen. Dei kan dele eigne erfaringar om kva som fungerer og korleis vi kan få fleire kvinner inn i leiarstillingar i desse bransjane, seier Bru.

Ho seier at det å auke kvinnedelen er ein kompleks utfordring utan éi enkelt løysing.

– Vi som styresmakter har eit ansvar for å leggje til rette for at det blir skapt fleire arbeidsplassar i energisektoren, slik at vi legg til rette for verdiskaping, vekst og endå fleire spennande karrieremoglegheiter for både menn og kvinner.

(©NPK)