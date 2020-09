Regjeringa vil gjere det enklare for kommunar å privatisere tenester

innenriks

– Det er viktig å ha makt i eige liv. Særleg når ein er i ein situasjon der ein treng hjelp, seier statsminister Erna Solberg (H) til Dagbladet.

Regjeringa lanserer ein godkjenningsmodell for fritt brukarval, der brukarane kan velje ein leverandør kommunen har godkjent. Tanken er at kommunen set prisen på førehand, slik at leverandørane konkurrerer på kvalitet. Leverandørane kan ha ulike satsingar som fast personale, språk eller besøkstider.

Lovforslaget er no sendt ut på høyring frå Helse- og omsorgsdepartementet med tre månaders frist.

– For meg er det ikkje ideologisk viktig at det er private som skal få drive, men det er ideologisk viktig for meg at folk skal få lov til å velje sjølv. Anten ein er funksjonshemma, eldre, rusmisbrukar eller har psykiske problem, seier Solberg til avisa.

