Ropstad: Pensjonistane får meir i pungen – etter skatt

– Det blir skapt eit bilete av negativ kjøpekraft i 2020, men det er ikkje riktig, seier KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

– Pensjon og utrekningar av kjøpekraft er komplisert. Men reelt sett er det det du sit igjen med etter skatt, det du har å bruke, poengterer barne- og familieministeren.

Det vart mykje bråk då trygdeoppgjeret vart lagt fram sist veke.

Tala viste at pensjonistane truleg får redusert kjøpekrafta si for femte gong på seks år, i år med 0,15-0,2 prosent. Føresetnaden er at prisveksten blir omtrent som venta.

Fekk ekstrapott

Men viss ein inkluderer skatt i reknestykket trekkjer Ropstad fram desse hovudpunkt, basert på tal frå Finansdepartementet:

* Etter skatt får alle typar alderspensjonistar auka kjøpekraft.

* Kor stor denne veksten er, varierer med pensjonsnivå. Veksten er typisk høgast for einslege og for dei lågaste pensjonane.

* Pensjonistar vart gitt skattelette i 2020-budsjettet, og dei kjem derfor betre ut etter skatt enn før skatt.

* Alle typar minstepensjonistar kjem betre ut enn oppgjeret isolert sett skulle bety, fordi minstepensjonistar blir regulert høgare enn andre alderspensjonar.

* Gifte minstepensjonistar får uendra kjøpekraft før skatt, medan einslege minstepensjonistar får auka kjøpekrafta med 1,3 prosent før skatt. Årsaka til at einslege kjem best ut, er at dei fekk ein særskild auke i pensjonen på 4.000 kroner frå 1. september i fjor.

Etterlyser anstendig haldning

Generalsekretæren i pensjonistforbundet Harald Olimb Norman reagerer kraftig på Ropstads utspel.

– Det må vere ei viss anstendigheit i det som kjem, seier han til NTB.

– I eit trygdeoppgjer er det lønnsveksten som er utgangspunktet. Ein trekkjer aldri inn skatt i eit lønnsoppgjer, og det skal heller ikkje skje i trygdeoppgjeret, meiner Olimb.

Han seier regjeringa gjerne må komme med skatteargument i andre situasjonar gjennom året, men ikkje i samanheng med trygdeoppgjeret, som altså fastset pensjon.

Olimb viser til at heller ikkje auka avgifter kan trekkjast inn som eit argument. Flate avgiftsaukar slår som kjent relativt hardare ut for folk – og pensjonistar – med lågare inntekter, fordi dei utgjer ein større del av inntekta.

Generasjonsrekneskap

Grunnen til at pensjonistane får svakare kjøpekraftutvikling enn lønnsmottakarar, er ein regel som kom med pensjonsreforma i 2011. Den seier at pensjonen skal regulerast i takt med lønnsveksten, minus 0,75 prosent.

Levealdersjustering – at alderspensjonen blir justert etter forventa levealder for kvart årskull – var eit anna hovudgrep.

– Hensikta er ei byrdefordeling mellom generasjonane for å sikre dagens pensjonistar auka kjøpekraft, men også moglegheit for å kunne betale ut pensjon på ein god måte i framtida, seier Ropstad.

Ein kommisjon ser no på moglege endringar i ordninga.

Kan få etterspel

Trygdeoppgjeret kan få eit etterspel i Stortinget i haust, sidan Frp i januar gjekk ut av regjeringa.

Frps landsstyre slutta seg sist helg til eit krav om å «sikre en økonomisk bedring for pensjonistene i årets budsjettbehandling». Regjeringa skal i haust forhandle med Frp om statsbudsjettet for neste år.

Utdanningsforbundet og Fagforbundet har bede opposisjonen på Stortinget om å tvinge regjeringa til å sørgje for at pensjonistane ikkje igjen blir lønnstaparar.

