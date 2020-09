Sian og muslimske teologar skal møtast på FN-dagen

innenriks

– Det som er viktig, er at dialogmøtet ikkje skal vere eit møte der vi skal få Sian til å elske islam, men det er eit første steg for å auke forståinga for muslimar og islam, seier Yousuf Gilani (V), kommunepolitikar i Drammen, til Vårt Land.

Etter fleire månaders planlegging står Gilani og andre medlemmer av arbeidsgruppa klare med datoen for møtet mellom Sian og representantar for ulike muslimske trussamfunn.

Det er sett eit tak på 80 publikummarar på arrangementet.

– Vi skal ha ei likevekt mellom dei som sympatiserer med og støttar Sian, og dei som ønskjer ei stemme for islam, seier Gilani.

Det har den siste tida vore svært oppheita Sian-demonstrasjonar og motdemonstrasjonar både i Bergen og Oslo. I Bergen vart Sian-leiar Lars Thorsen angrepet av ungdommar, medan politiet slo hardt ned på motdemonstrantane. I Oslo reiv Sian-profilen Fanny Bråten i stykke og spytta på sider frå koranen under markeringa, som vart arrangert utanfor Stortinget, og 29 demonstrantar vart sette i arresten.

