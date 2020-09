Siste mistenkjelege brev i Bertheussen-saka for berre ein månad sidan

innenriks

Statsadvokat Marit Formo avslutta sin del av innleiingsforedraget til aktoratet i saka mot Laila Anita Bertheussen (55) med å fortelje at det i ettertid av hendingane vinteren og våren 2018 og 2019 òg har vorte sendt fem sendingar dei meiner den tiltalte står bak.

To av sendingane vart sende til journalistar i NRK og Dagbladet, medan tre av dei kom til hennar eigen forsvarar, advokat John Christian Elden. Den siste kom til advokatfirmaet for berre ein månad sidan, 13. august. Pakken, som mellom anna inneheldt eit kvitt pulver, førte til at heile advokatfirmaet vart evakuert. Saka fekk betydeleg merksemd i media.

I retten tysdag sa Formo at dei meiner det berre kan vere Bertheussen som står bak denne og dei fire andre sendingane.

– Det er utvilsamt at det er gjerningspersonen i saka som står bak sendingane. Det kjem fram opplysningar og gjenstandar som berre gjerningspersonen i dei andre hendingane kan kjenne til, seier Formo.

– Påtalemakta meiner at det er tiltalte eller nokon som står nær tiltalte som står bak sendingane, heldt statsadvokaten fram.

Formo la likevel til at den som eventuelt kan ha hjelpt til med å sende breva og pakkane, ikkje nødvendigvis har visst kva som har vorte gjort.

