To norske nominasjonar til Nordisk råds miljøpris

Hessen er kjend for dei gode formidlingsevnene sine og er ein hyppig gjest i ulike medium og ein mykje brukt paneldeltakar i NRKs populærvitskaplege program Abels Tårn. Til dagleg leiar han Centre for Biogeochemistry in the Anthropocene (CBA). Her forskar han på koplingar mellom klima og miljøprosessar.

Saman med dei nordiske søsterorganisasjonane sine er Økologisk Noreg nominert for arbeidet dei gjer med å ta vare på økologisk mangfald rundt jordbrukslandskap.

– Denne nominasjonen er ein heider og ei viktig draghjelp i arbeidet vårt med å verne om biodiversitet i Norden, seier Børre Solberg, dagleg leiar i Økologisk Noreg.

Nordisk råds miljøpris har som mål å styrkje forståinga for miljøarbeidet i Norden. I fjor vart den tildelt svenske Greta Thunberg, som nekta å ta imot prisen. Temaet i år er biodiversitet. Vinnaren blir offentleggjord 27. oktober.

Dei fem andre nominerte er Borea Adventures (Island), Jens-Kjeld Jensen (Færøyane), YLE for kampanjen «Redda pollineraren» (Finland), Lystbækgaard (Danmark) og Torbjörn Ekkerman (Åland).

