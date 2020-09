Tybring-Gjedde krev eit «uvanleg lågt beløp» i erstatning

innenriks

Under opninga av rettssaka mot sambuaren til tidlegare justisminister Tor Mikkel Wara understreka bistandsadvokat Hermann Skard at verken Christian Tybring-Gjedde eller kona og tidlegare samfunnstryggleiksminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde vil gjere rik seg etter hendinga der dei i februar i fjor fekk tilsendt eit trusselbrev.

Brevet var brennemerka og påført urin, og teksten var den same som i trusselbrevet som vart sendt til Wara. Under eit svært kort innlegg sa Skard at ekteparet kunne ha krav på erstatning uavhengig av om Laila Anita Bertheussen vart kjend skuldig etter tiltalen eller ikkje.

– Christian Tybring-Gjedde har valt å ikkje krevje erstatning. Ei erstatning til Ingvil Smines Tybring-Gjedde er òg ei erstatning for han. Dei vil ikkje gjere rik seg på dette, og derfor vil dei nytte høvet til å krevje eit uvanleg lågt beløp i erstatning, sa Skard før han la ned påstand om at Laila Anita Bertheussen blir dømd til å betale ei erstatning på 5.000 kroner.

Ifølgje påtalemakta var brevet eigna til å skremme eller påverke representer for regjeringa eller Stortinget, noko som er eit brot på straffelova.

