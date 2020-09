Ungdom etterlyser ein stad å spele

innenriks

Fleire ungdomsorganisasjonar står bak rapporten, som oppmodar kommunane til å leggje til rette for slike møtestader, gjerne der det føregår andre aktivitetar for ungdom. I dag er det ofte kommersielle krefter som står bak møteplassar for spelinteressert ungdom, påpeikar rapporten «Møteplass Datakultur».

– Mange fritidsklubbar, organisasjonar og andre lokale krefter investerer i lokale og utstyr slik at unge med interesse for dataspel kan treffast for å spele saman. Likevel er det framleis få møteplassar på dette området samanlikna med andre fritidsaktivitetar i Noreg, heiter det i rapporten.

Landsforeininga for fritidsklubbar og ungdomshus, Ungdom og Fritid, står bak rapporten, saman med Ungdommens kulturmønstring (UKM) og dei to organisasjonane KANDU og Tverga.

Krev tilskot

Organisasjonane meiner lokale gamingtilbod må få tilskot på same måte som idrettsarenaer og idrettsaktivitetar.

– Det handlar ikkje berre om å spele, det handlar vel så mykje om å produsere og utvikle, blir det påpeika i rapporten.

Organisasjonane har samla innspel frå ungdom om kva slags stader dei ønskjer seg. «Draumemøteplassen» bør vere eit uforpliktande lågterskeltilbod som er ope etter skulen, er gratis og har matservering. Det bør òg vere moglegheit til å gjere noko fysisk der, til dømes trampolinerom, skaterom eller treningsmoglegheiter.

Tekniske og sosiale vaksne

Dei tilsette på staden bør skjønne seg på «det tekniske» og forstå ulike medium, i tillegg til å vere ein som bryr seg, tilrår ungdommane.

Dei rår kommunane til ikkje å lene seg på å sin eigen IKT- eller innkjøpsavdeling til å sørgje for utstyret som trengst. Det er ungdommane som er spesialistane, minner dei om.

Rapporten tilrår òg at kommunane jobbar spesielt til å få jenter til å bruke desse møteplassane, og då må jenter inkluderast i planlegginga av arrangement og aktivitetar.

