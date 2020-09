Bertheussen delte ut falske profilar i venninnegruppe på Facebook

innenriks

Aktor Marit Formos spørsmål til Bertheussen avdekte kor sterkt den 55 år gamle kvinna hadde vorte påverka av at Black Box-framsyninga «Ways of Seeing», der fasaden på hennar og dåverande justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) bustad vart vist fram.

Da aktoratet spurde ut 55-åringen onsdag, kom det fram at Bertheussen var svært aktiv i å kartleggje aktørane bak skodespelet i mange veker etter at ho hadde sett det i november 2018. Formo las høgt frå ein samtalelogg der Bertheussen skreiv at ho hadde fleire falske profilar som ho villig delte i venninnegruppe på Messenger, der mellom anna seinare samfunnstryggleiksminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde var med.

– De må berre seie ifrå dersom de vil ha tilgang til ein eller fleire Facebook-kontoar der de kan ta ut litt frustrasjon rett så inkognito, skreiv Bertheussen i gruppa den 14. januar 2019.

Ho delte to falske profilar på kvinner og ein mannleg profil med resten av medlemmene og skreiv at det var berre fint om det var fleire som brukte dei.

– Dette er berre tull og tøys, sa Bertheussen gjentekne gonger, sjølv då ho vart konfrontert av aktor med at ho sjølv hadde brukt fleire av dei falske profila ved ulike høve.

