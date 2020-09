Bertheussen ville ha hjelp til å leke saker til media

innenriks

Aktor Marit Formo konfronterte Bertheussen med samtalar mellom henne og Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ein journalist i Human Rights Service då ho starta utspørjinga i Oslo tingrett onsdag.

– Eg hugsar ikkje så mykje av dette. Det var ei morosam gruppe med tull og tøys. Eg har ikkje noko minne av dette. Eg er litt flåsete av meg av og til, svarte Bertheussen.

Samtalane som vart refererte i retten, viser at Bertheussen bad om at bilete av hærverket mot huset i Vækerøveien 6. desember vart delte til media. Påtalemakta meiner det er Bertheussen sjølv som har utført hærverket, og at det var retta mot dåverande justisminister Tor Mikkel Wara, men 55-åringen nektar skuld på alle punkt i tiltalen.

Bertheussen starta onsdagen med å gjennomføre si eiga frie forklaring der ho fortalde korleis teaterstykket «Ways of Seeing» hadde påverka henne. Om morgonen 6. desember vakna ho og sambuar Tor Mikkel Wara opp til at bilen deira var tilgrisa av eit hakekors, og nokon hadde skrive «rasisit» på husveggen. Ut av drivstofftanken til bilen stakk det ein brunnen hyssing.

Då aktor overtok utspørjinga etter pausen, endra tonen seg vesentleg. Frå å vere stillferdig og framstille seg sjølv som eit uskuldig offer for PSTs feilaktige etterforsking, vart Bertheussen offensiv, men ofte svar skuldig då Formo konfronterte henne med funn frå den tekniske etterforskinga.

(©NPK)