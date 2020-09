Bertheussen ville lage teaterinstallasjon til Haustutstillinga

innenriks

Det kom fram under aktor, statsadvokat Marit Formos utspørjing. Tiltalte hadde då gitt frå seg den frie forklaringa si i rettssaka der ho hevda at det er ho som er den fornærma i saka.

I pausen fekk ho ein god klem av sambuaren sin, tidlegare justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Den iaugefallande tøyveska frå første dag var bytt ut med ei ny med teksten «Feminist! Ja visst!".

55-åringen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstifting, skadeverk og truslar mot leiande politikarar, blant dei sin sambuar, tidlegare justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Teaterinstallasjon

Installasjonen skulle heite Black Ekkokammer, eit ordspel på Black Box Teater som sette opp stykket «Ways of Seeing».

– Det er eit lukka rom der du berre inviterer folk som er samd med deg og ikkje møter motstand i det heile, svarte ho då aktor ville vite kva ho meinte med eit slikt rom.

Ekkokammeret skulle vere forma som ein svart boks og liggje inne i eit hus med same farge og form som bustaden til teaterregissøren bak stykket.

Retten fekk sjå eit utdrag frå denne oppsettinga, som ho melde til politiet. Grunnen var at teateret hadde filma huset der ho bur med sambuaren sin Tor Mikkel Wara, som ein del av stykket. Handlingane i tiltalen sjåast i samanheng med «Ways of Seeing».

Tull og tøys på Facebook

Notata til installasjonen og eit søknadsskjema til Haustutstillinga 2019, vart lagt ut på ei lukka Facebook-gruppe ho vart invitert til å delta i.

– Det var mykje tull og tøys i den gruppa. Det var popkorn og eit glas vin. Vi kunne nesten vore på kafé, men vi var heime og på Facebook, forklarte ho.

Blant medlemmene var Per Sandbergs ekskone og Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Dei tre hovudtemaa var Per Sandberg, Black Box Teater og Oslo-biskop Kari Veiteberg.

Veiteberg vart eit tema fordi ho hadde lagt ut eit innlegg på Facebook der ho tilrådde teaterstykket som opprørte Bertheussen.

Ho bad biskopen fleire gonger om å komme med ein unnskyldning til alle og omtalte «Ways of Seeing» som eit forstyrra konspirasjonsteaterstykke.

Då aktor ville vite kvifor ho kontakta sponsorar som kunne bidra økonomisk til oppsettinga, svarte Bertheussen slik:

– Eg nyttar meg av alle lovlege moglegheiter eg har til å påverke.

Skulda for fisking

Eit par gonger svarte tiltalte krast til aktor og meinte ho prøvde å fiske.

Første gong var då ho forklarte at ho gjekk i terapi, og Formo ville vite kva slags terapeut det var snakk om.

– Han er psykiater, men han medisinerer meg ikkje, viss det er det du fiskar etter, sa tiltalte.

Andre gong skjedde i samband med at Bertheussen vart spurd om ein diskusjon då ho hadde skrive eit utkast til eit langt innlegg ho ville leggje ut på Facebook. Det synstest ikkje Wara var nokon god idé. Det endå med at innlegget vart lagt ut, men i ei forkorta utgåve.

– Dette er litt småkrangling mellom to som har budd saman i 26 år. Det har ikkje noko i ein rettssal å gjere, for å vere heilt ærleg, kommenterte Bertheussen.

– Men Wara er justisministeren i landet og gir uttrykk for at dette er skadeleg for han dersom du legg det ut, repliserte Formo.

– Han er primært kjærasten min, svarer Bertheussen kort.

– Du fiskar etter noko eg ikkje posta, så det synest eg er veldig ufint å dra fram i rettssalen, sa ho vidare.

