Det skriv NHH i ei pressemelding.

Skulen vedtok nye koronatiltak tysdag kveld som mellom anna inneber at alle tilsette som har moglegheit for det, skal ha heimekontor og at all fysisk undervisning er stansa.

– Det vil tidlegast vere aktuelt å opne for fysisk undervisning og studentaktivitetar igjen frå 21. september, står det i pressemeldinga.

I tillegg forlengjer studentforeininga på skulen nedstenginga av alle fysiske samlingar.

