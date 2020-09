Første flyteknikar dømd for å vere alkoholpåverka på jobb

innenriks

Han er den første flyteknikaren som blir dømd for eit slikt lovbrot.

Mannen vart tilkalla for å fikse ei ripe på eit Wizz Air-fly på Torp lufthamn i Sandefjord i januar.

Kvelden før feira 53-åringen frå Ungarn graviditeten til søstera si. Han drakk òg noko øl før han vart tilkalla på jobb.

– Då han vart tilkalla, fekk han vite at det var snakk om ein ripe som måtte heilast. Han vurderte at dette var ein så liten reparasjon at det kunne han klare sjølv om han hadde drukke alkohol, skriv tingrettsdommar Siri Vigmostad i Vestfold tingrett i dommen.

Historisk dom

I fjor vart det bestemt at også flyteknikarar skal rammast av forbodet mot å tenestegjere i ruspåverka tilstand.

Ifølgje NRK er mannen den første flyteknikaren som er dømd for å vere alkoholpåverka på jobb.

Ifølgje dommen utgjorde skaden ikkje nokon tryggingsrisiko, men at den skulle reparerast sidan fly skal vere heilt i orden før avgang. Reparasjonen var enkel og kravde ingen teknisk kunnskap.

Mogleg anke

Mannen gav ei tilståing utan atterhald, og vart dømd til vilkårsbunde fengsel i 60 dagar med ei prøvetid på to år. I Ungarn mista mannen lisensen sin i éin månad og måtte betale ei bot på cirka 3.000 kroner.

– Sidan denne saka er ny, er nok retten kanskje litt forsiktig med å dømme vedkommande for hardt før ein får ein rettspraksis, seier forsvararen til mannen, advokat Søren Hellenes, til NRK.

Påtalemakta la ned påstand om vilkårslaus fengsel i 120 dagar. Det er ikkje teke stilling til om den samrøystes dommen blir anka. Politiadvokat Lise Læret Gunnerød vil ikkje kommentere saka overfor NRK, men legg ikkje skjul på at ho er usamd i dommen.

(©NPK)