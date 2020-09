Finansdepartementet ber bankane droppe utbytte

innenriks

Godt kapitaliserte bankar er ein føresetnad for at bankane skal kunne dekkje store tap og halde fram med å gi lån til bedrifter og hushald. Det er derfor viktig at dei held tilbake overskotsmiddel no, skriv Finansdepartementet i ei pressemelding.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) poengterer at uvissa framleis er stor rundt den vidare utviklinga til koronapandemien. Virusutbrotet har ført til det sterkaste tilbakeslaget i norsk og internasjonal økonomi på mange tiår.

Framleis stor risiko

Det er framleis risiko for at den økonomiske utviklinga kan bli svakare enn venta, til dømes ved nye store smitteutbrot.

– Sjølv om vi i dei siste månadene har sett teikn til oppgang i norsk og internasjonal økonomi, er faren langt frå over. Eg legg derfor til grunn at norske bankar ventar med å dele ut utbytte eller kjøpe tilbake aksjar til uvissa er ytterlegare redusert, seier Sanner.

Oppmodinga til finansministeren til norske bankar kjem rundt halvannan månad etter at den europeiske sentralbanken gjekk ut og bad bankane i dei 19 eurolanda vente med å betale utbytte eller bonus før januar neste år

Vil ikkje forby

Også i mars i år gjekk Sanner ut med ei oppmoding til bankar og forsikringsselskap om å avstå frå utbytte- og bonusutbetalingar. Han hausta då kritikk frå Raudt for ikkje å forby dei å dele ut utbytte for fjoråret, slik Finanstilsynet foreslo i eit brev til departementet.

Forsikringsselskapa blir denne gongen rett nok bede om «basere sin overskuddsdisponering på grundige analysar av egen soliditet», men er ikkje omfatta av Sanners oppmoding om å vente med å betale ut utbytte.

