Det opplyser Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN) til Folkebladet.

Forbipasserande fann mannen i 40-åra medvitslaus i Finnfjordbotn aust for Finnsnes i Troms, men det var uklart kva som hadde tilstøytt han utover at han tilsynelatande hadde vore utsett for ei ulykke med sparkesykkel.

Politiet etterlyser vitne som kan kaste lys over saka.

