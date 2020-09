Helgheim: – Asylsøkjarar med tvilsamt vernebehov

innenriks

– At Høgre no lèt seg presse av Venstre, KrF og venstresida til å hente asylsøkjarar med tvilsamt vernebehov, er sjølve kjernen av problemet. Dette vil berre føre til at fleire vil prøve å komme til Europa og at vi får fleire døme som Moria-leiren. Dette er ein vond sirkel som må avsluttast no, seier Helgheim.

Regjeringa stadfesta onsdag morgon at dei vil hente 50 flyktningar frå Hellas etter storbrannen i Moria-leiren på Lesvos natt til onsdag. Nærare 13.000 flyktningar og migrantar har halde til i leiren, der det eigentleg berre er plass til i underkant av 3.000.

Helgheim meiner norske styresmakter i staden bør hjelpe Hellas økonomisk og krevje at greske styresmakter behandlar asylsøknadene der, og deretter sende ut igjen dei som ikkje har vernebehov

– Denne situasjonen kan aldri løysast ved at Noreg hentar asylsøkjarar. Det vil berre fyllast på med fleire heilt til ein tek tak i dei grunnleggjande problema, seier Helgheim.

