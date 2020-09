Koronasmitten nesten dobla

innenriks

Det er registrert 20,6 smitta per 100.000 innbyggjarar i veke 35 og 36 samla, skriv FHI i den nye vekerapporten sin.

Dermed er smitten i Noreg på raudt nivå.

Talet på registrerte smittetilfelle steig til 728 i veke 36. Det er nesten ei dobling frå normalen i vekene 32–35. I desse vekene har talet på smittetilfelle variert frå 357 til 377.

Det er i stor grad dei lokale utbrota i Bergen og i Fredrikstad og Sarpsborg som ligg bak.

FHIs samla vurdering er likevel at smittespreiinga framleis er på eit «relativt lavt nivå generelt i befolkningen på nasjonalt nivå».

FHI påpeikar òg at det ikkje er sett noka stigning i sjukehusinnleggingar eller dødsfall.

«En forklaring er at smitten de siste ukene primært har forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp», skriv FHI i vekerapporten. «Samtidig bidrar den utstrakte testingen og smittesporingen trolig til at vi oppdager flere tilfeller med et mildt forløp.»

Alt i alt anslår FHI at 1,2 prosent av befolkninga i Noreg no har vore smitta av koronaviruset.