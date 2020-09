Laila Bertheussen angreip PST i retten

innenriks

– Kan hende PST har gløymt det, men eg er fornærma i denne saka, sa 55-årige Bertheussen i Oslo tingrett onsdag morgon.

Bertheussen starta forklaringa si i retten med at ho inngåande fortalde retten om oppveksten sin, korleis ho på 1990-talet møtte Frp-politikaren Tor Mikkel Wara og om eit komplisert sjukdomsbilete som har prega livet hennar dei siste åra. Og ho fortalde retten korleis ho i alle år har vore svært oppteken av å halde privatlivet sitt privat.

Etter at Black Box teater i november 2018 sette opp teaterstykket «Ways of Seeing», der fasaden på huset til Bertheussen og Wara vart vist, var det likevel slutt på anonymiteten. Opprørt over stykket og over reaksjonane på at ho hadde filma framsyninga, skreiv Bertheussen ein kronikk i VG, og ho politimelde teateret.

– Eg var ferdig med teateret, og eg hadde skrive kronikken min og hadde meldt dei. Men teateret var ikkje ferdig med meg, sa Bertheussen.

