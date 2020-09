MDG, SV og Raudt meiner grepet frå regjeringa er altfor svakt

innenriks

– Det er ei lette at vi endeleg er blant landa som bidreg, men 50 er eit skrekkeleg lågt tal når 13.000 står utan heim, håp og helsehjelp, og norske kommunar har uttrykt kapasitet og vilje til å ta imot mange gonger fleire, seier leiar Une Bastholm i Miljøpartiet Dei Grøne.

Natt til onsdag stod asylleiren Moria på øya Lesvos i brann. Fleire tusen har vorte evakuerte frå leiren, som var sett i karantene på grunn av koronasmitte. Regjeringa set no i gang med å hente ut barnefamiliar frå Hellas etter brannen. Til saman 50 asylsøkjarar skal hentast, stadfestar statsminister Erna Solberg (H).

Bastholm vil hente ut ti gonger så mange. Ho får støtte frå SV og Raudt, som meiner det regjeringa gjer, er for lite og for seint.

– At eit rikt land som Noreg då berre skal ta ansvar for femti er usolidarisk og umenneskeleg, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes, som meiner statsminister Erna Solberg kan «vise litt meir medmenneskelegheit» no som Framstegspartiet ikkje lenger er med i regjering.

Det må på plass ei luftbru, og evakueringa må skje «med ein gong», krev SVs Karin Andersen.

– Dette må berre vere byrjinga. 13.000 menneske har budd i Moria, og titusenvis av flyktningar har vore i Hellas. Å hente 50 flyktningar hjelper ikkje på den situasjonen, så her ventar vi at det skjer meir snart, seier ho.

