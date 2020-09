Miljødirektoratet kritisk mot planane til regjeringa om ny oljeleiting i Barentshavet

innenriks

Miljødirektoratet rettar kraftig kritikk mot regjeringas utlysing av nye leiteområde til oljeindustrien i 25. konsesjonsrunde, skriv Klassekampen.

Direktoratet meiner at regjeringa ikkje har teke omsyn til klimarisikoen og heller ikkje har greidd ut dei samfunnsøkonomiske konsekvensane ved nye leitefelt.

Dei høgje leite- og driftskostnadene i Barentshavet, og dessutan moglegheita for at etterspurnaden etter olje og gass går ned på grunn av klimapolitikken, gjer at direktoratet åtvarar om at den «totale samfunnsøkonomiske lønnsomheten» kan «tippes i negativ retning».

– Derfor undrast vi over at eit så viktig tema ikkje er belyst i denne utlysinga, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet til avisa.

(©NPK)