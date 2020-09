Nok regn til alle i helga, men mest i vest

innenriks

Helga vil by på meir av vêret vi har hatt den siste tida: Kuling og høge bølgjer, særleg på Vestlandet og Nordlandskysten, og regnbyer med ulik intensitet og varigheit.

Alle stader utsett for vestavind vil vere spesielt utsett.

– Vestlandet og Nordland får spesielt mykje nedbør, Trøndelag slepp litt billegare unna, for når det tidvis blæs frå sør, har dei opphaldsvêr der, seier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl i Meteorologisk institutt til NTB.

Småfint i aust og nord

Også på Sørlandet og Austlandet vil lågtrykka halde fram med å røre seg inn frå vest, slik dei har gjort den siste tida.

– Det vil tidvis gi nokon nedbørspassasjar, men dei passerer fort, følgd av lange periodar med sol i helga. Særleg på Austlandet får dei lettare vêr og slepp billegare unna enn resten av landet. På Sørlandet har dei òg fine periodar mellom dei passerande frontane, men også ein del vind som kuling på kysten.

Troms og Finnmark startar helga med mykje opphaldsvêr og kanskje litt sol, med vind frå sør.

– Men også heilt i nord får dei byer sånn her og der, og heilt mot slutten av helga kjem det eit lågtrykk inn over Aust-Finnmark frå sør. Men fram til det, er det dei som har det beste vêret, seier Løvdahl.

Rydde i fjøra

Det skiftande vêret kan gjere det litt uvisst å planleggje utandørs aktivitetar for helga, og no er det til alt overmål dobbel strandryddeveke, med oppsamling både for våren og hausten frå 5. til 20. september. Hold Norge Rent inviterer til nasjonal ryddedugnad, med markering neste laurdag. Meteorologen har tilrådingar for strandryddarar:

– På Austlandet og Sørlandet ser første del av fredag og siste del av laurdagen ut til å gi best moglegheit for sol og opphaldsvêr. I Troms og Finnmark er det eigentleg ganske greitt vêr, så då passar eigentleg kva som helst dag, så lenge ein kler seg etter forholda, seier han.

Skal du planleggje å rydde i fjøra ein stad på Vestlandet heilt opp til og med Nordland: kle deg etter det du skal, du kan ikkje satse på nokon sikre opphaldsperiodar.

– Det skal òg bli framleis høge bølgjer, ver klar over det, og unngå kanskje fredag, for då er det meldt mest vind, seier Løvdahl.

Litt sol til veka

Neste veke blir det framleis skiftande vêrforhold og fleire byer som seglar inn frå vest. Det ser likevel ut til at det kan bli litt forbigåande varme i Sør-Noreg i byrjinga av veka, spesielt på Austlandet.

– Dei stigande temperaturane i sør, gjeld sannsynlegvis òg i vest, det er likevel litt uviss kor varmt det blir, vinden og byene der. I nord held det litt fram sånn som det har vore, med ein skiftande vêrtype, og typisk haustvêr, seier Løvdahl.

