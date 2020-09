Ordførar seier Oslo står klar til å ta imot barnefamiliar frå greske leirar

innenriks

– Oslo har tydeleg sagt, og eg vil gjenta det i dag, vi er klare til å ta imot det talet flyktningar regjeringa ber oss om, seier Borgen.

Ho meiner regjeringa må reise ei humanitær luftbru for å evakuere barnefamiliar og sårbare personar.

Etter brannen i Moria-leiren kunngjorde regjeringa at Noreg skal hente ut 50 personar. Det er enno ikkje kjent korleis utveljingsprosessen skal gjennomførast eller når dei kan komme hit til landet. Borgen kallar talet puslete.

– Over 125 kommunar, mellom dei Oslo, har tidlegare sagt at Noreg bør bidra til å evakuere Moria-leiren, og det var FØR brannen. No har situasjonen dramatisk forverra seg, seier ho.

