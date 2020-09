Politiet etterforskar pulverbrev som grov trusselsak

innenriks

Fire tilsette ved reiarlaget vart tysdag eksponert for pulveret, som kom i ein plastkonvolutt. Pulveret vart undersøkt av bombegruppa tysdag kveld, som konstaterte at stoffet var ufarleg.

Fungerande lensmann i Askøy og Øygarden, Torbjørn Mørk, seier til NTB at saka no blir etterforska som ei grov trusselsak. Han understrekar at det kan bli ein krevjande jobb å finne viktige spor på konvolutten.

– Vi vil prøve å spore kvar brevet har komme frå. Men eit brev som har vore igjennom posten er jo handtert av eit visst tal personar, så det vil normalt setje seg ein del spor og fingeravtrykk – noko som kan gjere jobben krevjande, seier han.

Han legg til at dei vil sjekke med Posten og undersøkje kor langt tilbake dei kan greie å spore brevet.

Ifølgje dagleg leiar Trym Jacobsen i Høyland Offshore var konvolutten stila til redningsskipet Ocean Viking, skriv Bergensavisen. Ocean Viking er ein gjengangar i nyheitsbiletet på grunn av oppdraget deira for organisasjonen SOS Méditerranée i Middelhavet, der dei hentar opp flyktningar frå båtar.

Ein av dei tilsette i reiarlaget vart tysdag frakta til Haukeland universitetssjukehus av tryggingsomsyn, men tilstanden til vedkommande er førebels ukjend, ifølgje Mørk.

