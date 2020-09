innenriks

– Vi set no i verk avgjerda til regjeringa om uthenting av sårbare familiar med barn frå Moria-leiren. Med tanke på den dramatiske situasjonen som no har oppstått, er det endå meir påtrengande at Noreg tek sin del av ansvaret for å avhjelpe situasjonen, seier Nybø til NTB.

Ho understrekar at regjeringa lenge har vore tydelege på at Noreg bør ta eit ansvar for Moria-flyktningane som ein del av eit felleseuropeisk ansvar.