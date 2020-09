innenriks

Det opplyser regjeringa i ei pressemelding onsdag ettermiddag.

Årsaka er at landa og regionane ligg over grensa på 20 stadfesta tilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

For tida er berre Estland, Latvia, Litauen, Kypros og enkelte nordiske regionar kalla som «gule». Reiser dit vil følgjeleg ikkje medføre karantene ved retur til Noreg.