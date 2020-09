Bent Høie opnar for ny periode som helseminister

innenriks

Bent Høie har sete som ansvarleg statsråd på helsefeltet i sju år og er dermed den lengstsitjande statsråden i denne posten.

I august 2018, varsla han Høgre om at han ikkje tek attval til Stortinget i 2021. I oktober vart han i statsråd utnemnt til fylkesmann i Rogaland, ein jobb har vore i permisjon frå sidan.

No vil ikkje Høie avvise ein tredje periode som helse- og omsorgsminister, dersom det blir borgarleg fleirtal etter stortingsvalet i 2021.

– Det er sånn at det er statsministeren som bestemmer kven som sit i regjeringa. Men viss det skjer, og eg framleis er helseminister på det tidspunktet, må statsministeren vurdere det, seier Høie til Dagens Medisin.

Han seier at det at han har hatt rolla såpass lenge, gjer at han har klart å oppnå resultat gjennom å jobbe med endringar over tid.

(©NPK)